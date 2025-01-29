В Орле с работодателя взыскали средства за мигранта-нелегала

Мужчине пришлось возместить расходы бюджета на его выдворение.

Иск подало Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе, работник-нелегал является гражданином Туркмении. Суд признал его виновным в нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания в нашей стране, а также в незаконном осуществлении трудовой деятельности.

В итоге мигранта выдворили из России. В свою очередь, его работодателя привлекли к административной ответственности по соответствующей статье.

При этом выдворение обошлось бюджету примерно в 60 тысяч рублей (включая обратный билет в один конец). После этого Управление ФССП, в соответствии с законодательством, обратилось в суд с иском о возмещении расходов.

Суд удовлетворил иск. Работодатель, не желая дополнительных издержек, согласился с требованием и добровольно оплатил всю сумму в полном объёме.

ИА «Орелград»