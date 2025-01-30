Почта выставила на аукцион помещения в Главпочтамте

В одном из самых примечательных зданий в Орле на улице Ленина.

31 января 2025 года стартует прием заявок на аренду помещений площадью 775,8 квадратных метров. Они располагаются на втором этаже. Начальная цена лота – 4 266 900 рублей. Шаг аукциона – 5%. Заявки принимают до 3 марта. Подведут итоги торгов 5 марта.

В документации в ГИС «Торги» есть уточнение технических характеристиках объекта. В здании №43 по улице Ленина сдаются помещения №40, 41, 42, 43, 46, 66, 67, 68, 69, 70. Предполагается, что договор аренды будет заключен на пять лет. Помещения свободного назначения, но есть два исключения. Это деятельность по отправке и получению корреспонденции, посылок и любых иных отправлений. Также под запретом оказание финансовых услуг, в том числе при содействии банков и небанковских кредитных организаций, кредитных финансовых организаций, включая микрофинансовые.

ИА “Орелград”