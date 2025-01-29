В Орле ремонт сквера Танкистов перенесли на год

Вместо этого в 2025-м власти доведут до ума благоустройство сквера Бунина.

Такое решение приняли на заседании общественной комиссии. Его провела исполняющая обязанности первого заместителя мэра Мария Родштейн.

Напомним, сквер Танкистов выбрали для проведения работ на ежегодном открытом голосовании в 2024-м. Однако реальность внесла в планы существенные коррективы. Как сообщает Администрация Орла, для воплощения инициативы в жизнь не нашлось подходящего подрядчика.

«Сквер Танкистов представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Он включает в себя братскую могилу танкистов, погибших при освобождении Орла, и памятник «Танк Т-34», установленный на постаменте. Все эти объекты требуют проведения историко-культурной экспертизы. Это сложный и трудоёмкий процесс. В городе мало организаций, имеющих лицензию на проведение такой экспертизы, и кандидатов на эту роль также не нашлось», – рассказала Родштейн.

При этом, чтобы получить федеральное финансирование, определить такого подрядчика нужно было до 1 апреля. В итоге задача стала невыполнимой.

«Отметим, что благоустойство сквера Танкистов не отменяется, а переносится на следующий год», – указали в мэрии. При этом городские власти отметили, что соответствующую ПСД разработают уже в этом году.

Известно, что в 2024-м мэрия собирается сосредоточиться на сквере Бунина. Там уже проводили благоустройство, но не смогли осуществить всё задуманное.

ИА «Орелград»