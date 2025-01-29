В Орле ремонт сквера Танкистов перенесли на год

29.1.2025 | 10:29 Важное, ЖКХ, Новости

Вместо этого в 2025-м власти доведут до ума благоустройство сквера Бунина.

Фото: ИА “Орелград”

Такое решение приняли на заседании общественной комиссии. Его провела исполняющая обязанности первого заместителя мэра Мария Родштейн.

Напомним, сквер Танкистов выбрали для проведения работ на ежегодном открытом голосовании в 2024-м. Однако реальность внесла в планы существенные коррективы. Как сообщает Администрация Орла, для воплощения инициативы в жизнь не нашлось подходящего подрядчика.

«Сквер Танкистов представляет собой объект культурного наследия федерального значения. Он включает в себя братскую могилу танкистов, погибших при освобождении Орла, и памятник «Танк Т-34», установленный на постаменте. Все эти объекты требуют проведения историко-культурной экспертизы. Это сложный и трудоёмкий процесс. В городе мало организаций, имеющих лицензию на проведение такой экспертизы, и кандидатов на эту роль также не нашлось», – рассказала Родштейн.

При этом, чтобы получить федеральное финансирование, определить такого подрядчика нужно было до 1 апреля. В итоге задача стала невыполнимой.

«Отметим, что благоустойство сквера Танкистов не отменяется, а переносится на следующий год», – указали в мэрии. При этом городские власти отметили, что соответствующую ПСД разработают уже в этом году.

Известно, что в 2024-м мэрия собирается сосредоточиться на сквере Бунина. Там уже проводили благоустройство, но не смогли осуществить всё задуманное.

ИА «Орелград»


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