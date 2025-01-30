Арбитраж обязал «Аквасервис» вернуть ливенские теплосети

30.1.2025 | 7:30 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Орловское ООО не выполнило условия концессионного соглашения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как следует из материалов дела, компания получила в концессию (аренду с обязанностью ремонта) объекты теплоснабжения и водоснабжения, расположенные в селе Коротыш Ливенского района. ООО зарегистрировано тут же.

Соглашение заключалось в 2023-м году. Однако «Аквасервис» не выполнил его условия и не потратил на запланированные работы ни рубля.

В частности, компания должна была заменить изношенные участки теплотрассы (в 2023-м – около 18 метров, в 2024-м – около 14 с половиной метров), а также заменить три участка трубопровода горячего водоснабжения (общей длиной около 33 метров). Причём общая стоимость всех работ являлась относительно невысокой – 205 тысяч рублей.

Однако ничего сделано не было. В итоге Арбитражный суд Орловской области вернул объекты районной администрации, а также взыскал с «Аквасервиса» 15 тысяч рублей государственной пошлины.

ИА «Орелград»


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