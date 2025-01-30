В Покровском приняли убогое освещение и теперь не знают, что делать

Чистосердечный иск чиновников из орловской глубинки рассмотрел суд.

Между администрацией Покровского района и ООО «ПАО Энергия» 27 февраля 2023 года заключен муниципальный контракт на работы по строительству наружного электроосвещения. Окончание работ было запланировано на 30 ноября 2023 года. Однако обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, в полном объеме выполнены не были, пожаловалась администрация суду. Но все оплачено в полном объеме, «так как необходимо было до конца 2023 года завершить выполнение работ и оплатить их», указано в деле. Официально принятые по акту в декабре 2023 года работы, подрядчик обещал исполнить до 15 января 2024 года.

10 июня 2024 года проведено обследование объекта. Выявлено: установленные семь угловых ЖБИ опор на территории водозаборного узла не имеют крепления к основному столбу; при установке опоры по улице 70 лет Победы в районе земельного участка№ 50 произошло нарушение целостности водопроводной трубы диаметром 110 мм; при установке металлических опор на строительной площадке произошло нарушение целостности газопроводной трубы – давление в системе не держится; десять металлических опор имеют отклонение вертикальности; на улице Спортивная возле земельного участка №6 лежит провод без изолирующих материалов; отсутствуют защитные ограждения опор ЗСТ-01 в количестве 52 шт.

Администрация попросила суд обязать подрядчика устранить выявленные недостатки, поскольку гарантийные обязательства добровольно им не исполнены. Суд указал, что закрывать глаза – вредно. Вернее так …

«Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). <…> Ссылка истца на окончание финансового года (ст. 242 БК РФ) не влияет на возникновение встречного обязательства по оплате выполненных работ в полном объёме, поскольку истец осознавал, что работы не были выполнены в согласованном контрактом объёме, следовательно, обязательство по оплате согласованной суммы не возникло».

Администрация при рассмотрении дела отказалась от проведения экспертизы. Еще загадочнее в этой связи выглядят объяснения подрядчика о миллионе рублей.

«Ответчик пояснял, что письмо №2 от 28.12.2023 он направил заказчику, поскольку в связи с неблагоприятными погодными условиями полагал, что не успеет выполнить работы в полном объёме, а расписка лично главе администрации о передаче 1000000 руб. не относится к спорным правоотношениям, поскольку тот не является стороной контракта».

Суд решил в удовлетворении требований отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

В ГИС «Закупки» указано, что исполнение контракта завершено. Его цена – 19 696 003 рубля 25 копейки. В пгт. Покровское реализуется мероприятие проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». На площадке малоэтажной застройки «Эдельвейс» готовят инфраструктуру для 142 домов. Общая стоимость данного проекта – 227 млн рублей (сообщали в 2023 году). Освещение улично-дорожной сети, которое как раз разбирал суд, является одним из этапов реализации.

ИА “Орелград”