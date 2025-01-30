Для орловской медицины установили критерии качества

Несколько десятков критериев прописано в областной программе.

Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов утвердило правительство региона. Она устанавливает перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, а также критерии доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории Орловской области бесплатно.

Установлено, в частности, почти три десятка критериев качества оказания медицинской помощи. К ним относятся такие показатели: доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года – 10,9 процента; доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года –17,8 процента.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями должна составлять не менее 98 процентов, доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, – не менее 45,5 процента, доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, – не менее 64 процентов.

Кроме того, не менее 70 процентов от общего количества должна составлять доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медорганизациях с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», должен составлять 95 процентов в год, с диагнозом «гипертоническая болезнь», – 91 процент в год, с диагнозом «сахарный диабет», – 92 процента в год.

Не менее 27 пациентов с гепатитом С в расчете на каждые 100 тысяч жителей Орловской области должны получить противовирусную терапию. Одним из критериев качества стало количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы Орловской области, – таковых должно быть не более 120 единиц в год.

ИА «Орелград»