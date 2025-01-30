Конкурс семейных коллективов проведут в Орле

Конкурс пройдет в рамках областного фестиваля народного творчества «Салют Победы».

«Конкурс направлен на сохранение и популяризацию военно-патриотической песни, укрепление преемственности поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи, воспитание гражданской ответственности и любви к Родине», – сообщает Орловский областной центр народного творчества, выступивший одним из организаторов. Соорганизаторами являются департамент культуры Орловской области и Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орел».

Конкурс семейных творческих коллективов под названием «Мелодия семьи» пройдет в рамках областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Его цель заключается в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, культурно-духовного наследия России, укреплении семьи и гармонизация отношений между поколениями, воспитании уважения к памяти защитников Отечества и патриотизма граждан.

Основная задача заключается в создании благоприятных предпосылок для популяризации песен военных лет как особого и значимого социально-культурного пласта отечественной культуры, сплочении семьи и сохранении семейных традиций посредством совместной творческой деятельности. Конкурс проводится с 1 февраля по июнь 2025 года в два этапа. Первый этап проводится в очном или дистанционном формате – на выбор участников. Он является отборочным – в его рамках предусмотрен просмотр конкурсных номеров семейных коллективов.

Второй этап представляет собой заключительный концерт победителей первого этапа, который состоится в июне 2025 года. Участниками могут стать семейные творческие коллективы: дуэты, трио, квартеты и ансамбли от пяти человек. Тематика конкурса: песни и частушки, написанные в годы Великой Отечественной войны, песни о войне, написанные в мирное время, авторские сочинения, песни из кинофильмов о Великой Отечественной войне послевоенного периода.

Каждый семейный творческий коллектив должен подготовить одно песенное произведение по представленной тематике с любым музыкальным сопровождением или без сопровождения. Возможно исполнение номеров под фонограмму «минус 1». Обязательно надо указать хронометраж фонограммы или продолжительность звучания песни в анкете-заявке. Следует использовать фонограмму только с высоким качеством звука, не допускается исполнение под фонограмму «плюс».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»