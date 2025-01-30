Опубликованы воспоминания фронтовика о спасении сбитого самолета

В Орле стартовал архивный проект «Война глазами ветеранов-фронтовиков».

Государственный архив Орловской области запустил цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт приурочен к открытию Года защитника Отечества, а первой акцией стал проект «Война глазами ветеранов-фронтовиков». Как пояснили в госархиве, в его основу легли воспоминания и письма участников Великой Отечественной войны о незабываемых эпизодах боевого пути, с обязательным указанием их личных данных и фотографий.

Первая публикация основана на воспоминаниях Николая Филимонова, уроженца Урицкого района, который служил в Вооруженных силах СССР с 1940 по 1960 год. Он вспоминал о любопытном эпизоде Сталинградской битвы. В июле 1942 года был подбит советский штурмовик ИЛ-2, летчик сумел посадить самолет на ничейной территории и добраться до своих. Командир полка приказал любыми средствами доставить самолет на свой аэродром.

«Старшим по проведению этой операции был назначен я, команда состояла из четырех человек, – вспоминал Николай Филимонов. – Нам была предоставлена автомашина ЗНС-5, необходимые инструменты и инвентарь. Под покровом ночи подобрались к самолету, выполнили необходимые работы, чтобы выпустить шасси, скрепить тросами самолет с автомобилем, укрытым на нашей стороне. Конечно, работа была трудной, грунт каменистый, много неисправностей в самолете. Светает.

Сам сажусь в самолет, автомашина тащит нас в свою зону. Немцы, услышав шум мотора, открыли ураганную стрельбу по самолету и моим товарищам. Двое из них были ранены, помещаю их в самолет, ведь он бронирован. Но пули и осколки осыпают самолет и достается мне: пуля прожигает бок. Но автомашина тянет, собираю все силы и с помощью пехотинцев привожу самолет в наше расположение. Впоследствии на нем наши летчики нанесли немалый урон фашистам. Меня наградили медалью «За отвагу», а товарищей медалью «За боевые заслуги».

Подобные публикации будут появляться с периодичностью раз в неделю на сайте Госархива Орловской области и на его официальных страничках в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», говорят в госархиве. Параллельно материалы проекта будут печататься в газете «Орловская правда». Важно, что фронтовики рассказывают о том, чему сами стали свидетелями, и многого из их рассказов нет в официальных сводках и учебниках. Такие воспоминания – это, по сути, живая хроника тех лет.

«Фронтовики рассказывали о своей доблести немного и скупо, а больше возвращались к ключевым событиям и моментам боевых операций, когда жизнь висела на волоске, – уточнили в Госархиве Орловской области. – С большой теплотой они делились воспоминаниями о боевых товарищах, их стойкости, мужестве и непоколебимой вере в победу. Пройдя через горнило огненных испытаний, защитники Отечества сохранили человечность, веру в справедливость и надежду на то, что их потомки будут жить лучше и вырастут достойными людьми».

ИА «Орелград»