Конкурс мастерства провели в колонии строгого режима

Участие в конкурсе приняли осужденные.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, конкурс мастерства прошел в ФКП образовательном учреждении №67. В нем приняли участие 11 осужденных из исправительной колонии № 2 строго режима, расположенной в городе Ливны. Все они проходят обучение за решеткой, чтобы получить новую профессию. После освобождения из колонии это поможет им в поиске работы. Участниками конкурса стали осужденные, получающие профессию «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений». Провел конкурс мастер производственного обучения Юрий Горностаев.

«Основной целью мероприятия стала проверка практических навыков по разметке, подготовке и монтажу врезного дверного замка и дверных петель, а также по обработке стекла резанием и последующего остекления картинной рамы, – сообщили в региональном Управлении ФСИН. – Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического и оценивался жюри, в состав которого вошли сотрудники исправительной колонии № 2 и педагогические работники образовательного учреждения».

В ведомстве отметили, что проведению практической части предшествовало тестирование по материалам профессиональных модулей. Осужденные успешно его прошли, после чего были допущены к практике и продемонстрировали свои навыки, полученные в ходе обучения. По итогам конкурса был определен победитель, которому вручили почетную грамоту. Подобные мероприятия способствуют исправлению осужденных, а также их социальной адаптации в обществе после освобождения.

К слову, в прошлом году в органы службы занятости Орловской области было направлено 13 ранее судимых граждан для дальнейшего их трудоустройства. Это еще и элемент профилактики повторной преступности. Так, по данным УМВД России по Орловской области, в результате проведенной работы количество преступлений, повторно совершенных лицами, ранее имевшими криминальный опыт, в 2024 году снизилось по сравнению с 2023 годом на 17,5 процента.

ИА «Орелград»