Орловцы увлеклись строительством индивидуального жилья

Более 1500 частных домов поставили на учет в Орловской области.

В Орловской области в 2024 году на государственный кадастровый учет как вновь созданные объекты недвижимости были поставлены 1556 индивидуальных жилых домов. Их суммарная площадь оценивается в 178,4 тысячи квадратных метров. За год реконструировано 490 жилых домов, прирост площади которых составил 23 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления Росреестра, отмечая, что орловцы стали больше строить индивидуального жилья.

Для сравнения, в 2023 году жители Орловской области построили «всего» 1351 жилой дом, суммарной площадью 165,3 тысячи квадратных метров. А реконструировано ими в 2023 году 190 домов, с увеличением их общей площади на 9,9 тысячи квадратных метров. Таким, образом, в минувшем году по сравнению с предыдущим годом общее количество построенных индивидуальных жилых домов увеличилось на 14 процентов, а число реконструированных возросло в 2,5 раза.

«Более 75 процентов из построенных жилых домов расположены на территории города Орла и Орловского муниципального округа, – сообщили в пресс-службе регионального Управления Росреестра. – Основными материалами стен жилых домов, возводимых населением Орловской области, остаются кирпич, дерево, мелкие бетонные блоки. Единичными являются постройки с применением камня и высокотехнологичных современных материалов».

В ведомстве напомнили о том, что в декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал новый федеральный закон, который вступит в силу с 1 марта 2025 года. Данным документом вводятся механизмы, стимулирующие оформление земельных участков, зданий и сооружений гражданами и юридическими лицами. В частности, в законодательстве появится новый принцип: «построил – оформи». Это означает, что эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления.

«Оформить свои права на бытовую недвижимость возможно в упрощённом порядке, например, по «дачной амнистии», а подготовить и направить документы можно с помощью электронных сервисов Росреестра», – резюмируют в ведомстве.

ИА «Орелград»