На Орловщине увеличили выплаты соотечественникам

Областные власти актуализировали условия популярной программы.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в «Положение о размере, условиях и порядке предоставления других выплат по социальной помощи гражданам, переселяющимся в Орловскую область». Речь идет о реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». В частности, действие программы продлено еще на один год. Кроме того, увеличен размер выплаты, предоставляемой каждому участнику государственной программы переселения соотечественников, – с 15 000 до 17 500 рублей.

Реализацией указанной программы занимается УМВД России по Орловской области. Согласно данным этого ведомства, в 2024 году в ходе реализации программы в региональное управление по вопросам миграции поступило 45 заявлений от потенциальных участников, в том числе 35 – из-за рубежа и 10 – от соотечественников, пребывающих на территории РФ. В проекте, помимо россиян, приняли участие граждане Армении, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Узбекистана.

По результатам рассмотрения их заявлений за год было принято 33 решения о выдаче свидетельства участника программы, а в восьми случаях было отказано: в двух случаях – по решению МВД, в остальных – по решению уполномоченного органа. Стоит отметить, что в 2024 году в рамках указанной госпрограммы впервые был введен так называемый институт репатриации.

«Репатрианты – это соотечественники, выходцы из России или те, чьи родственники проживали на территории нашей страны в различные исторические периоды, – пояснила по этому поводу администрация Орловской области. – Они вправе выбрать любой субъект России для переселения. Для них определен максимально упрощенный порядок возвращения, а также приобретения российского гражданства».

В пресс-службе губернатора добавили, что участникам программы оказывается содействие в поиске подходящей работы, организации профориентации. К слову, доля общей численности иностранных работников в общей численности рабочей силы варьируется на уровне до 1 процента. Если в 2023 году она составила 0,8 процента, то в 2025 году, по предварительному прогнозу, она составит 0,9 процента, или около 3700 человек. Областные власти считают, что существенной конкуренции местным работникам иностранцы в 2025 году не окажут.

ИА «Орелград»