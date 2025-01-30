Орловщина на 21% нарастила объемы производства мяса

Статистики подвели итоги аграрного года в Орловской области.

Орелстат опубликовал предварительные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области по итогам 2024 года. Сообщается, что указанной категорией товаропроизводителей за год произведено 356,8 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 21,1 процента превышает показатель 2023 года. Объемы производства скота и птицы на убой выросли по следующим видам: крупного рогатого скота – на 30,8 процента, свиней – на 22,8 процента, птицы – на 0,4 процента.

Производство молока, напротив, сократилось на 1,4 процента и составило 111,9 тысячи тонн. В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области в истекшем году надоили по 6974 килограммов молока, что на 364 килограмма больше показателя предыдущего года. Самый высокий надой традиционно зафиксирован в Верховском районе. Падение производства яиц составило 9,7 процента, всего в 2024 году их было произведено 17,1 миллиона штук. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем 226 яиц против 236 яиц в 2023 году.

«По предварительным данным, на 1 января 2025 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций Орловской области насчитывало 120,2 тысячи голов (93,8 процента к 1 январю 2024 года), в том числе коров – 33,5 тысячи голов (98,7 процента), свиней – 1,427 миллиона голов (116,4 процента), овец – 2,5 тысячи голов (103,4 процента) и птицы – 1,941 миллиона голов (103,9 процента)», – информирует Орелстат.

По предварительной оценке правительства региона, в 2024 году во всех категориях хозяйств производство сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составило около 145,2 миллиарда рублей, или 114,5 процента в действующих ценах и 103 процента в сопоставимых ценах к 2023 году. Производство продукции сельского хозяйства, по прогнозным расчетам областных властей, к 2042 году достигнет отметки в 225,6 миллиарда рублей, а прирост продукции по отношению к оценке 2024 года составит почти 80,5 миллиарда рублей.

«Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах с 2025 по 2042 годы увеличится на 55,4 процента относительно 2024 года, в сопоставимой оценке – в 2,2 раза», – прогнозируют власти региона.

ИА «Орелград»