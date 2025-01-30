Около 450 орловских военных заявили право на льготы

В ряде случаев право на льготу надо подтверждать.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в 2024 году за налоговый период 2023 года льготы по имущественным налогам заявили более 600 орловских одиноких пенсионеров (по земельному налогу), более 450 военнослужащих (по налогу на имущество физических лиц) и более 1,8 тысячи индивидуальных предпринимателей (по налогу на имущество физических лиц). В частности, льготы по налогу на имущество предоставляются членам семей участников специальной военной операции.

«Большинство мер поддержки военнослужащих представляются в автоматическом режиме на основе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия. Если же льгота не учтена, заявить о своём праве и представить соответствующее заявление можно в любой налоговый орган или через МФЦ, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по ТКС или по почте», – уточнили в областной налоговой службе.

Напомним, что в Орловской области с начала года уже стартовала декларационная кампания, в рамках которой жителям региона необходимо отчитаться о своих доходах, полученных в 2024 году. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, например, если была продана недвижимость, находившаяся в собственности меньше минимального срока владения и стоимостью больше миллиона рублей или иное имущество (транспорт, гаражи и т.д.) стоимостью более 250 тысяч рублей. Кроме того, отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Что касается преференций, то они, как правило, предоставляются в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся у налогового органа. Однако есть такие льготы, которые требуют ежегодного подтверждения, отмечает областная налоговая служба. Например, чтобы получить освобождение от уплаты земельного налога одиноким пенсионерам необходимо ежегодно представлять справку о составе семьи, по налогу на имущество военнослужащим необходимо представлять справку с указанием периода службы.

«Также индивидуальные предприниматели могут представить заявление на льготу по налогу на имущество, используемое для предпринимательской деятельности, – говорят в Управлении ФНС. – Законодательно срок подачи заявления на льготу не ограничен, однако Управление ФНС России по Орловской области рекомендует физическим лицам представить все необходимые документы в налоговые органы до начала массового расчета налогов – в течение первого квартала 2025 года. Подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам можно онлайн с помощью личных кабинетов налогоплательщиков или лично предоставив сведения на бумаге в МФЦ, любой налоговый орган или по почте».

ИА «Орелград»