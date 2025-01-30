Назван средний размер взятки в Орловской области

О пресечённых преступлениях в сфере противодействия коррупции рассказало УМВД.

Начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков в своем годовом отчете положительно отметил тот факт, что в 2024 году в регионе по сравнению с 2023 годом на 5,6 процента больше было пресечено преступлений в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции, совершенных в крупном и особо крупном размере, на 23 процента – фактов коррупции.

Целенаправленные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений экономической и коррупционной направленности проводились полицией во взаимодействии с сотрудниками УФСБ, прокуратуры, регионального Следственного управления Следственного комитета РФ, Федеральной налоговой службы. Всего в 2024 году на учет было поставлено 533 таких факта, в числе которых 95 преступлений совершено в крупном и особо крупном размере.

«Возбуждены уголовные дела по 29 преступлениям налоговой направленности. Сотрудниками оперативных подразделений экономического блока выявлено 80 преступлений коррупционной направленности, в том числе 60 фактов взяточничества. Средний размер незаконного денежного вознаграждения составил 278 тысяч рублей», – следует из годового отчета УМВД.

Совместно с другими правоохранительными ведомствами полицией за минувший год было пресечено 76 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов, в том числе: по проекту «Демография» – 36, «Жилье и городская среда» – 18, «Здравоохранение» – 12, «Безопасные качественные автомобильные дороги» – 5, «Образование» – 4, «Экология» – 1. Всего по оконченным уголовным делам экономической направленности установленный материальный ущерб составил 655,9 миллиона рублей, приняты меры к возмещению ущерба на общую сумму 702,3 миллиона рублей (с учетом прошлых лет).

ИА «Орелград»