Условия для развития личности создадут в Орловской области

Добиваться достижения новых целей власти будут программным методом.

Правительство Орловской области скорректировало параметры государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Обзор внесенных поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из обновленного паспорта программы следует, например, что она отныне оказывает влияние, в том числе, на целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Так, обновленной областной программой предусмотрено создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Еще одним новым целевым индикатором стало повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.

«Объем финансирования программы увеличен с 6,93 миллиарда рублей до 7,13 миллиарда рублей, – отмечают также аналитики. – К числу показателей программы дополнительно отнесено увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на 5 процентов на конец 2024 года. Количество граждан, принимавших участие в добровольческой деятельности в 2024 году, увеличено с 2525 до 2817 человек».

В сеть государственных и муниципальных учреждений культуры Орловской области входят четыре театра, две концертные организации, 18 музеев, 378 библиотек, 303 культурно-досуговых учреждений, два парка и 39 образовательных организаций сферы культуры. Учреждения культуры ежедневно реализуют множество интересных творческих проектов и мероприятий. Концертную деятельность в части академической музыки в Орловской области осуществляет Орловская государственная филармония.

На территории Орловской области ежегодно организуются и проводятся международные, межрегиональные и областные мероприятия. Наиболее яркими мероприятиями являются международный фольклорный фестиваль «Троицкие хороводы», Тургеневский праздник, проводимый объединенным литературным музеем и музеем-заповедником «Спасское-Лутовиново» ежегодно в июне, а также многочисленные театральные и творческие фестивали.

«В целях укрепления духовно-нравственных основ российского общества и организации системной работы по патриотическому воспитанию граждан учреждения культуры Орловской области ведут активную и многоплановую работу, основной целью которой является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, – говорится в информации правительства региона. – Большинство крупных мероприятий, проводимых в области, сопровождаются выставками народных ремесел. Около 100 мастеров являются активными участниками выставок, ярмарок, конкурсов декоративно-прикладного искусства».

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ИА «Орелград»