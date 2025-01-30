Орловцы обвинили соседку в пиромании

Они утверждают, что женщина, склонная к поджогам, держит в страхе весь многоквартирный дом.

Здание находится в посёлке Верховье на улице Привокзальной, 9. Это двухэтажный многоквартирный дом. Как сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на слова некоторых из жильцов, здесь проживает женщина, которая постоянно устраивает поджоги, а также побуждает к этому своих сожителей.

В МЧС рассказали, что за последние два года сотрудники ведомства выезжали по этому адресу семь раз. Четыре выезда пришлись на возгорания — в двух случаях произошли техногенные пожары, ещё в двух горел мусор.

Наиболее серьёзный пожар произошёл в мае 2024 года. Тогда во дворе дома сгорело около 10 хозяйственных построек. После этого было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, как дополнительно сообщили в полиции, в январе и феврале 2024-го года после возгораний на лестнице дома к административной ответственности был привлечён некий гражданин. Ему назначили штраф. Также сейчас полиция проверяет ещё один подобный инцидент, имевший место в текущем месяце. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Как ясно из записей с камер видеонаблюдения, на этот раз кто-то вынес из квартиры горящую куртку и оставил её в подъезде.

ИА «Орелград»