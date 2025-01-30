Орловский облсуд вынес приговоры двоим диверсантам-учащимся

Они получили внушительные сроки.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, оба осуждённых — жители нашего региона.

Преступление произошло в минувшем году. Один из орловцев познакомился в интернете с неким гражданином (материалы уголовного дела, связанные с этим лицом, выделены в отдельное производство). При этом целью знакомства являлось именно совершение диверсий, причём конкретно в нашем регионе. Затем мужчина привлёк к незаконной деятельности своего знакомого.

В июне 2024-го они совершили поджоги трёх объектов связи и жизнеобеспечения, получив денежное вознаграждение. Однако преступления были выявлены и расследованы Управлением ФСБ по Орловской области.

В итоге Орловский областной суд дал диверсантам по 15 и 13 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Как уточнили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, осужденные – учащиеся образовательных учреждений. Задания для диверсий они получали через «Телеграм». Также в УФСБ уточнили, что пока приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»