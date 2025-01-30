Орловец отсудил около 26 тысяч за циркулярную пилу

В этом ему помогло Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, мужчина приобрёл у ООО «Кейс Технолоджис» пилу Dewalt. Покупка состоялась через интернет в одном из магазинов.

Однако продавец не выполнил свои обязательства и не передал товар потребителю. В связи с этим состоялось разбирательство в мировом суде Северного района. Туда обратился Роспотребнадзор — действуя в интересах потерпевшего.

В итоге суд вынес решение в пользу потребителя. С компании взыскали неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за нежелание добровольно решать данную проблему, а также почтовые расходы. В общей сложности орловец должен получить 25 тысяч 800 рублей.

«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»