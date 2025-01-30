В орловский монастырь вернули святыню

Древняя икона снова находится во Введенском женском монастыре Орла.

Об этом сообщили в социальных сетях обители.

Образ Балыкинской иконы Божьей Матери принадлежал здешним насельницам ещё в дореволюционный период. Затем святыню удалось сберечь благодаря нескольким монахиням.

После икона перешла к орловцу Константину Беляеву. Он проживал по соседству с монахинями, хранившими образ, и помогал им по хозяйству.

В монастырь икону вернул внук Константина — Игорь. Сейчас она находится в Тихвинском храме обители.

ИА «Орелград»