В орловский монастырь вернули святыню

30.1.2025 | 15:25 Новости, Общество

Древняя икона снова находится во Введенском женском монастыре Орла.

Фото: Введенский монастырь города Орла

Об этом сообщили в социальных сетях обители.

Образ Балыкинской иконы Божьей Матери принадлежал здешним насельницам ещё в дореволюционный период. Затем святыню удалось сберечь благодаря нескольким монахиням.

После икона перешла к орловцу Константину Беляеву. Он проживал по соседству с монахинями, хранившими образ, и помогал им по хозяйству.

В монастырь икону вернул внук Константина — Игорь. Сейчас она находится в Тихвинском храме обители.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования