Срок выплат участникам СВО продлили в Орловской области

Новый указ губернатора считается действующим с 1 января 2025 года.

Губернатор Орловской области внес важные изменения в ряд документов, касающихся социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, изменения внесены в указ губернатора Орловской области от 1 августа 2024 года № 443 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту».

«Продлен срок предоставления единовременной денежной выплаты военнослужащим в размере 400 тысяч рублей, – информируют аналитики. – Ранее выплата предоставлялась в случае заключения контракта в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Уточнены категории военнослужащих, имеющих право на получение выплаты». Новый указ вступил в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Согласно новой редакции «Порядка предоставления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту», право на единовременную денежную выплату имеют также граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, направленные в войска национальной гвардии РФ для прохождения военной службы, военнослужащие, проходившие военную службу по призыву в войсках национальной гвардии РФ, заключившие контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины. Из документа исключено положение, согласно которому условием для получения выплаты являлось заключение контракта в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Также внесены изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки военнослужащим и предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семей погибших и умерших участников СВО. Из обновленных документов следует, что для предоставления меры социальной поддержки гражданин, принимавший участие в специальной военной операции либо получивший ранение в ходе ее проведения, должен соответствовать одному из обязательных условий.

Они таковы: постоянное проживание на территории Орловской области на дату гибели либо на дату получения контузии; направление пунктом отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области или ФКУ «Военный комиссариат Орловской области2 для прохождения военной службы по контракту. Ранее меры поддержки предоставлялись только при условии постоянного проживания на территории Орловской области, отмечают аналитики.

«В случае если погибший гражданин, принимавший участие в специальной военной операции, не имел других членов семьи (супруги; детей младше 18 лет; детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; обучающихся детей в возрасте до 23 лет; лиц, находившихся на иждивении погибшего), право на получение мер социальной поддержки имеют совершеннолетние дети. Также сокращены сроки рассмотрения заявлений о получении мер социальной поддержки и уведомления заявителей о принятом решении по итогам их рассмотрения», – говорится в обзоре изменений регионального законодательства.

ИА «Орелград»