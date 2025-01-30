На Орловщине распечатали средства на нацпроекты

30.1.2025 | 12:07 Новости, Экономика

Орловские власти уже потратили 61,3 миллиона рублей.

Фото: Портал Орловской области

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл вице-губернатор Вадим Тарасов. С соответствующим докладом выступил Сергей Антонцев, глава Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.

Пока что средства направили на реализацию только трёх нацпроектов – «Педагоги и наставники» (на выплаты учителям, а также классным руководителям), «Старшее поколение» (на создание системы дистанционного ухода) и «Медицинские кадры» (на стимулирующие выплаты работникам сферы здравоохранения). На сегодняшнее число расходы составили, соответственно, 50,4, 9,6 и 1,3 миллиона.

Также Антонцев напомнил, что в этом году 3,7 миллиардов рублей планируется направить на муниципальные проекты. На данный момент заключено 140 из 186 запланированных соглашений с муниципальными образованиями.

ИА «Орелград»


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