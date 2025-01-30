Орловский Россельхознадзор подвёл глобальные итоги

Областное Управление отметило юбилей.

Исполнилось 20 лет с момента начала работы регионального подразделения ведомства. Сейчас здесь трудятся 219 человек. 48 из них работают с момента основания Управления. 55% отдали ведомству более 10 лет профессиональной жизни.

Как рассказали в Управлении, за это время произошёл ряд трансформаций. Так, в какой-то момент орловское подразделение объединили с курским филиалом Россельхознадзора.

Сейчас здесь, как и во многих других сферах, активно внедряются цифровые технологии. Искусственный интеллект уже помогает инспекторам в их деятельности. В свою очередь, теряют актуальность плановые проверки.

Важнейшие направления надзорной работы в текущий период — профилактика нарушений, снижение административной нагрузки на бизнес, сбережение ценностей, охраняемых законом.

Сейчас основная часть мероприятий связана с работой, которая осуществляется без изначального контакта с хозяйствующими субъектами. Акцент делается на выездные проверки, а также на контроль за соблюдением требований.

В 2024-м году проведено 19600 таких мероприятий. По их итогам хозяйствующим субъектам объявлено 28557 предостережений, также проведено 2038 профилактических визитов.

ИА «Орелград»