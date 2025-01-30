Числов пожелал Маркину вернуться с СВО живым и здоровым

30.1.2025 | 17:05 Важное, Криминал, Новости, СВО

Координатор орловского отделения ЛДПР прокомментировал важную новость.

Михаил Маркин на открытии площади Жукова. Фото: Администрация Орла

Напомним, сегодня стало известно, что Советский районный суд Орла приостановил производство в отношении Михаила Маркина и Владимира Рябко. Обвиняемые по делу о хищении 88 миллионов рублей из бюджета решили уйти на СВО.

Новость прокомментировал Владислав Числов, координатор регионального отделения ЛДПР, заместитель председателя облсовета, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям.

«Ещё в 2022 году я лично и партия ЛДПР неоднократно указывали на сомнительные успехи Маркина. На полную невероятность получения одним подрядчиком миллиардов бюджетных рублей. По итогу уход Маркина на СВО показывает, что то, о чём говорилось два года назад, оказалось правдой. Суд пока приостановил рассмотрение дела, и приговора нет, тем не менее результат радует. Хотя и весьма запоздалый», – высказался Числов.

В то же время он отметил: «Печально, что система не позволяет бить по рукам таким подрядчикам, когда они только запускают руку в бюджетные деньги. Мы сейчас видим практически то же самое на строительстве школ в микрорайоне Болховском и на капитальном ремонте школ. Деньги потрачены, школ нет. И когда появятся, неясно».

«Тем не менее надо отдать должное Маркину. Он принял решение и пошел на СВО. И без сарказма и я ему желаю вернуться живым и здоровым!» – заключил Числов.

ИА «Орелград»


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