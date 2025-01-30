ПСД на школу в Жилина прошла госэкспертизу

Об этом объявили орловские чиновники.

Новость сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Это важнейший шаг к началу активной фазы строительства объекта», – отметили в обладминистрации.

Школа будет четырёхэтажной. Общая площадь основного здания составит 17,9 тысячи квадратных метров. Также проект включает в себя дополнительные задачи — создание сооружений спортивного назначения, а также вспомогательных зданий. Напомним, здесь смогут обучаться 1225 учеников.

Со второй гигантской школой, которая должна появиться на улице Родзевича-Белевича, всё обстоит труднее. Как пояснили в департаменте, из-за конфигурации и рельефа земельного участка здесь невозможно использовать типовые проектные решения. Требуются более сложные и менее стандартные. На данный момент проектно-сметная документация по школе на Родзевича-Белевича пока ещё готовится к прохождению государственной экспертизы.

В пресс-службе губернатора и правительства Орловской области напомнили, что подрядчики, которые занимаются проектированием и строительством данных школ, нарушили установленные сроки. К ним уже применили санкции. «Выставлены максимально возможные штрафы, а также направлены обращения в банки о выплате средств по независимым гарантиям в пользу бюджета», – указали в пресс-службе.

ИА «Орелград»