Сосковскую ЦРБ ремонтировали мигранты-нелегалы

Теперь организаторов будут судить, рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело об организации нелегальной миграции рассмотрит Урицкий районный суд. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой.

В преступлении обвиняются трое — гендиректор ООО «Архонт», с которым заключался контракт на капитальный ремонт больницы, а также ещё двое граждан — с опытом работы в сфере строительства и монтажа.

В период с апреля по октябрь 2023 года обвиняемые привлекли к работам на объекте девятерых граждан Узбекистана. При этом мигранты не имели права не только на труд, но и на пребыване в России. Организаторы контролировали их деятельность, рассчитывались с нелегальными работниками, а также скрывали их от правоохранительных органов.

В результате в рамках контракта ООО «Архонт» получило около 20 миллионов рублей. Обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.

Мигранты, которые ремонтировали ЦРБ, на данный момент уже привлечены к административной ответственности, оштрафованы и выдворены за пределы нашей страны.

ИА «Орелград»