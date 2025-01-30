Во Мценске простились с экс-главврачом местной ЦРБ

30.1.2025 | 10:35 Медицина, Новости

О смерти Сергея Швеца стало известно накануне.

Фото: vk.com/buzmcrb

Прощание состоялось у входа в главный корпус больницы.

«Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. Мы будем помнить Сергея Николаевича как человека с открытым сердцем, готового прийти на помощь и поделиться своим опытом», – такое сообщение появилось в социальных сетях медицинского учреждения.

Сергей Швец родился во Мценском районе в 1941 году. Окончил Курский медицинский институт. Затем вернулся во Мценск и начал работать в местной центральной районной больнице — сначала терапевтом, потом неврологом.

С 1969-го года руководил неврологическим отделением ЦРБ. В 1980-м возглавил всё учреждение. Покинул свою должность в 2009-м.

За вклад в развитие здравоохранения города и района награждён орденом «Знак Почёта», памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди России», знаком «Отличник здравоохранения», знаками и дипломом лауреата форума «Общественное признание», а также званием «Заслуженный врач России».

ИА «Орелград»


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