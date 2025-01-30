В Россельхознадзоре требуют уголовки за плохие продукты

Орловское управление рассказало о борьбе с недоброкачественной продукцией АПК.

В пресс-службе подвели итоги работы за 2024-й год.

За это время в Орловской области Россельхознадзор отобрал 330 проб продукции животноводства. В 58 обнаружили несоответствия по показателям качества и безопасности.

Также 160 проб проверили на наличие признаков фальсификации. Подозрения подтвердились в 23 случаях (в основном, в пробах молочной продукции, однако четыре случая пришлись на мясо и рыбу).

В образцах выявлялись компонеты, не заявленные в маркировке, ДНК «посторонних» животных, растительные жиры, а также остаточное количество лекарственных препаратов, сорбиновая и бензойная кислоты.

Как рассказали в ведомстве, в основном, нарушения допускали поставщики из других регионов. Однако иногда «грешили» и местные производители. Например, АО «Орёлпродукт» поставило в один из детсадов областного центра говяжьи консервы высшего сорта. В пробах выявили субпродукты, а также ДНК сои.

В то же время в управление из других регионов регулярно поступали сигналы о некачественной продукции орловских производителей, выявленной за пределами нашего субъекта. Всего пришлось отозвать 80 деклараций о соответствии, а также изъять и уничтожить 390 килограммов поднадзорной продукции.

«Считаем, что для изменения сложившейся ситуации необходимо на законодательном уровне предусмотреть уголовную ответственность за выпуск фальсифицированной пищевой продукции. Блокировка товаров на кассах розничных торговых сетей также может серьёзно снизить оборот сомнительной продукции, поможет это сделать ФГИС «Меркурий»», – заключили в ведомстве.

ИА «Орелград»