Бюджетные расходы оптимизируют в Ливнах

Соответствующую «дорожную карту» утвердили власти города.

План мероприятий по оптимизации расходов бюджета утвердила администрация города Ливны. Его мероприятия предусматривают установление жесткого контроля за соблюдением заключения муниципальных контрактов в пределах доведенных до бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств. Планируется увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в том числе за счет эффективного использования имущества, принадлежащего им на праве оперативного управления.

Организация централизованных конкурсов и аукционов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг также может привести к оптимизации расходов местной казны. Городскому финансовому управлению поручено вести мониторинг процентных ставок по коммерческим кредитам – в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга. К слову, верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года утвержден депутатами горсовета в размере 120 миллионов рублей.

В план также включено осуществление ежемесячного мониторинга кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Ливны для недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности. Один из пунктов «дорожной карты» может насторожить горожан. Он предусматривает оптимизацию количества бюджетных учреждений города Ливны, загруженных менее чем на 50 процентов путем слияния, присоединения, изменения типа учреждения. Судя по документу, оптимизация может затронуть МБДОУ «Детский сад №3».

Тем временем, администрация Ливен внесла на рассмотрение в Ливенский горсовет народных депутатов первый в этом году проект внесения изменения в бюджет на 2025 год. Местные власти решили немного увеличить доходы и еще больше увеличить расходы казны. Так, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2025 год составит 1,67 миллиарда рублей, расходов – 1,781 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2025 год вырастает почти в 3 раза и составит 110,939 миллиона рублей. В первоначальной редакции бюджета, утвержденной в конце декабря 2024 года, дефицит бюджета был установлен в сумме 40,28 миллиона рублей.

ИА «Орелград»