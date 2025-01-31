Прижизненные издания Чехова покажут в Орле

Интересное мероприятие готовит Дом Леонида Андреева.

Дом Леонида Андреева проведет 5 февраля литературно-музыкальную композицию «Ялтинский отшельник…». Мероприятие будет посвящено жизни и творчеству Антона Чехова, оно приурочено к 165-летию писателя и всемирно известного драматурга, почетного академика Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. На тематической выставке будут представлены: фотографии, письма, документы, первый сборник рассказов Леонида Андреева и прижизненные издания произведений Антона Чехова.

«В его прозе живут и действуют почти восемь тысяч персонажей, – говорят в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева. – В своих текстах Чехов поднимал самые разные темы, но вот о самом себе писать не любил. Как сказал он однажды: «У меня болезнь – автобиографофобия».

Сотрудники музея расскажут гостям мероприятия не только о жизни и творчестве Чехова, но и о его дружбе с Леонидом Андреевым – писателем, который с гордостью называл себя «Буйным орловцем». Как пояснили организаторы мероприятия, первая встреча Чехова и Андреева состоялась в Москве в апреле 1899 года. «Андреев был благодарен Чехову за то, что тот обратил серьезное внимание на его творчество и в течение многих лет оказывал ему помощь и поддержку всегда искренним, умным и строгим советом», – уточнили в музее.

Тем временем в музее Ивана Бунина прошло мероприятие «У Чеховых я как родной», также посвященное 165-летию со дня рождения Антона Чехова. В его рамках гостям рассказали о дружбе двух великих классиков и прочитали отрывки из книги Бунина «О Чехове». Читали также стихи Бунина и отрывки из рассказов Антона Павловича. «Украсили действие фоторяд, показ отрывка из фильма «Дочь Альбиона» (по мотивам одноименного рассказа Чехова) и фрагментов фильма «Поклонница», основанный на биографии Антона Павловича», – добавили организаторы.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»