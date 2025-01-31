Чиновники предложили возродить былую алкославу Орловщины

Орловская область нуждается в возвращении легендарных местных брендов.

Тему производства спирта и алкоголя поднял на сегодняшнем заседании облсовета Владислав Числов — заместитель председателя регионального парламента, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям, координатор отделения ЛДПР в Орловской области.

Вначале Числов напомнил о том, что сегодня исполняется очередная годовщина с того дня, когда знаменитый русский химик Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Далее он поинтересовался у Евгении Суровцевой, руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области, как в нашем регионе обстоят дела в данной сфере деятельности.

«Я понял, что с закусками у нас всё нормально, а вот что у нас со спиртом? Почему мы в этом плане отстаём, нет ли инвестпроекта какого-нибудь?» – спросил Числов.

«К сожалению, действительно, мы отстаём», – признала Суровцева.

Впрочем, по словам чиновницы, в сфере производства слабоалкогольных напитков всё не так плохо. «Пиво у нас, подотрасль, хорошо развита. И регулярно у нас пивовары на наших российских и международных мероприятиях призовые места занимают», – высказалась она.

С крепким алкоголем дела обстоят хуже. «У нас четыре завода имеются. Они в разных стадиях находятся — либо банкротства, либо заморожены. Если кто-то из господ депутатов пожелает возродить былую славу, например, «Орловского кристалла» или «Этанола», или «Мценской крепости», то, может быть, что-то получится», – предположила-предложила госслужащая.

Впрочем, одно исключение всё же есть. «В «Орловской крепости» во Мценском районе налажено производство. Они начали выпускать сидр и как раз спирт. Но пока лицензию полную они не получили на производство водки», – пояснила Суровцева.

ИА «Орелград»