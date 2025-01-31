Школу в Жилина будут строить еще около двух лет

Сроки обозначил член правительства Орловской области.

Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин выступил на заседании заксобрания 31 января.

«По школе в деревне Жилина Орловского муниципального округа 29 января получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Устранено более 500 замечаний. Предстоит построить трехэтажное здание школы площадью 17,9 тысячи квадратных метров и строительным объемом более 83 тысяч кубических метров. Также вместе с основным зданием школы предусмотрено строительство спортивных сооружений и вспомогательных зданий. Общая нормативная продолжительность строительства школы, согласно проекту организации строительства, составляет 24 месяца с учетом подготовки рабочей документации».

Заказчик уже приступил к работе по приемке, утверждению документации, подготовке к уточнению позиций государственного контракта, уточнил Алексей Субботин. В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения этапов государственного контракта ведется претензионная работа. В банк-гарант направлено требование о получении средств по независимой гарантии.

«Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту позволит получить разрешение на строительство и приступить к основному комплексу строительно-монтажных работ на объекте».

Алексей Субботин отметил, что будут стараться «по максимуму ускоряться». Разрешение на строительство ожидают уже в феврале.

Напомним, контракт заключен в 2023 году. Школу обещали сдать в 2024 В ноябре минувшего года стало известно о возбуждении уголовного дела. Подрядчик может быть причастен к обналичиванию 124 миллионов рублей.

ИА “Орелград”