«Это агробизнес»: обладминистрация объяснила рост цен на овощи

Орловские чиновники держали ответ в облсовете.

Очередное заседание регионального парламента состоялось сегодня. Вопрос роста цен на продукцию АПК стал одним из самых обсуждаемых. На вопросы депутатов отвечали представители областной администрации — глава департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева, а также сам губернатор Андрей Клычков.

Разговор получился долгим и нервным. К сожалению, конкретных ответов о том, как исправить ситуацию, так и не прозвучало.

Постоянно растущие цены на картофель, помидоры и огурцы, Суровцева объяснила требованиями рынка. «Это бизнес, это агробизнес… Например, у нас сейчас трактор стоит 25-30 миллионов рублей. Импортный — 40. Комбайн российский — 30-35, немецкий — 70 и так далее. ГСМ — вы все видите, ежегодная тенденция к повышению. Защита растений, удобрения, зарплата и прочее, прочее», – поделилась ответственная за сельское хозяйство.

Свою подчинённую поддержал губернатор Андрей Клычков. В частности, он отмёл заявления депутатов о нехватке субсидий для АПК. «Недостаточно кому, конкретно? Вот вы с ними лично начните работать тогда и поймёте, в чём сложности», – высказался региональный лидер.

В финале дискуссии глава облсовета Леонид Музалевский попросил областных чиновников активнее работать с инвесторами и министерствами – чтобы развивать орловское сельское хозяйство.

ИА «Орелград»