Школа на Родзевича-Белевича снова ушла в экспертизу

О «строительстве» образовательного учреждения в Орле доложил Алексей Субботин.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ выступил на сессии заксобрания 31 января. Если школа в Жилина все же выходит в активную фазу, то объект на Родзевича-Белевича – в бумагах.

«Ситуация сложнее, что обусловлено конфигурацией и рельефом земельного участка. Овраги, значительные перепады высот – до 12 метров, наличие обременения в части расположения большого количества сетей и коммуникаций. Часть из них даже не была нанесена на градостроительный план. Это повлияло на трудоемкость проектирования. Корректировка градплана земельного участка завершена в сентябре 2024 года, а с учетом изменения конфигурации земельного участка завершается очередная корректировка».

По словам Алексея Субботина, проведена работа по выносу сетей, в том числе и тех, которые обнаружены в процессе подготовительных работ. Исполнение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации завершено в декабре 2024 года, и получено 8 локальных заключений экспертов. К концу срока действия договора было устранено более половины замечаний, проинформировал чиновник.

«На текущей неделе начата загрузка проектной документации на повторную экспертизу, получены замечания входного контроля. В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения этапов государственного контракта ведется претензионная работа. В банк-гарант направлено требование о получении средств по независимой гарантии. Заказчику строительства поручено усилить контроль».

Алексей Субботин особо отметил, что правительство Орловской области, КУ ОО «Орелгосзаказчик», администрация города Орла оказывали все необходимое содействие проектным организациям при получении исходно-разрешительной документации и в устранении замечаний экспертизы.

Напомним, генеральным подрядчиком выступает ООО «Управление капитального строительства». Осенью 2023 года СМИ сообщили о начале строительства школы. На объекте был размещен информационный стенд: начало строительства – третий квартал 2023 года, окончание – четвертый квартал 2024. В январе 2025 года мы обратили внимание на то, что с баннера исчезли сроки.

ИА “Орелград”