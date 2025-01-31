Федерацию ездового спорта закрыли по суду

Организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Управление Минюста Российской Федерации по Орловской области обратилось в Ливенский районный суд с заявлением о признании региональной общественной организации «Федерация ездового спорта Орловской области» прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица. Соответственно, ведомство потребовало исключить ее из Единого государственного реестра юридических лиц. В обоснование иска было указано, что общественная организация зарегистрирована по месту нахождения в городе Ливны Орловской области.

«Общественная организация не уведомила Минюст о продолжении своей деятельности в 2023 и 2024 годах, а также не представила документы об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании за 2022-2023 года, – пояснили в пресс-службе суда. – При этом общественная организация игнорировала информационные письма о выявленных нарушениях действующего законодательства».

Выявленные нарушения в региональном Минюсте сочли существенными. Изучив представленные материалы, суд исковые требования удовлетворил. Он пришел к выводу, что общественная организация не исполнила возложенные законом на нее обязанности и не предприняла мер для устранения выявленных нарушений. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее отдел по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Орловской области опубликовал перечень зарегистрированных и ликвидированных некоммерческих организаций за декабрь 2024 года. Так, в конце декабря 2024 года было принято решение о ликвидации Орловского регионального некоммерческого партнерства перевозчиков «Альтернатива». В то же время были зарегистрированы две новые организации: Автономная некоммерческая организация «Центр юридической помощи и защиты прав граждан «Правоохрана» и первичная профсоюзная организация работников АФСО в Орловской области.

ИА «Орелград»