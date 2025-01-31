Сроки купального сезона утвердили в Орле

Купаться орловцам разрешат только летом и только на двух пляжах.

Мэр Юрий Парахин издал постановление об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2025 году. Документ принят в целях предупреждения гибели людей на водных объектах. Как и в предыдущие годы, на территории областного центра определены только два официально разрешенных места для купания и массового отдыха людей: зона отдыха озеро Светлая жизнь и зона отдыха на реке Ока в районе МАУК «Городской парк культуры и отдыха».

Юрий Парахин также установил сроки начала и окончания купального сезона на городских водоемах. Изменений по сравнению с предыдущими годами здесь тоже нет: начало купального сезона назначено на 1 июня, а его окончание — на 31 августа. Этим же постановлением мэр запретил купание на водных объектах города в не отведенных для этого местах. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей назначено муниципальное казенной учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Ему поручено уже с 21 апреля организовать работу по подготовке к сезону пляжей на озере Светлая жизнь и на реке Оке. Работникам учреждения предстоит оборудовать вдоль водоемов информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха населения. А в купальный сезон будут установлены запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, запрещенных для купания, рыбной ловли и отдыха.

Учреждению также поручено обеспечивать своевременное восстановление запрещающих знаков и стендов в случае их порчи и утраты, обеспечить работу инклюзивного пляжа и установить буйки в районе фонтана на слиянии рек Ока и Орлик. УМВД России по городу Орлу мэр Парахин рекомендовал «осуществлять мероприятия по обеспечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде, распития спиртных напитков». Управлению по безопасности администрации города предписано осуществлять координацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

ИА «Орелград»