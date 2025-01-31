Из Орла на СВО отправили 20 тонн продуктов

31.1.2025 | 16:53 Новости

Их передали на донецкое направление.

Фото: Президентская академия в Орле

Груз составили мука, крупы, консервы, колбасные и кондитерские изделия, сахар. Сейчас всё это уже находится в ДНР в одном из подразделений армии.

Основную часть посылки образовали мука (6 тонн) и сахар (около 5 тонн).

Формированием груза занималась Президентская академия в Орле совместно со своими партнёрами. В процессе участвовали студенты и коллектив вуза, «Агрофирма «Мценская», ЗАО «Славянское», глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Шашков.

На базе академии действует волонтёрский штаб, который занимается такой работой.

«За последние два месяца мы уже второй раз доставляем груз в ДНР. В конце прошлого года отправили 15 тонн продуктов для гражданского населения из ПВР в город Ясиноватая», – отметил директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов.

ИА «Орелград»


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