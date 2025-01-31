В Орловской области снизилась заработная плата

Редкую тенденцию подметили статистики.

В Орловской области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в ноябре 2024 года работникам организаций, составила 56 106 рублей. По сравнению с октябрем 2024 года она снизилась на 0,3 процента, что является достаточно редким явлением. Однако по сравнению с ноябрем предыдущего года номинальная начисленная зарплата увеличилась на 18,5 процента. Что касается реальной заработной платы, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, то есть с учетом инфляции, то в ноябре 2024 года она выросла по сравнению с ноябрем 2023 года на 8,3 процента, но по сравнению с октябрем 2024 года снизилась на 1,7 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Статистики традиционно отмечают, что в оплате труда по видам экономической деятельности по-прежнему сохраняется довольно заметная дифференциация. Лидер по уровню зарплат остался прежним – больше других зарабатывают орловские финансисты и страховщики, их средний месячный заработок по последним оценкам составил 78 743 рубля. Далее следуют работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 67 637 рублей в месяц, строительства – 64 974 рубля, обрабатывающих производств – 64 922 рубля, транспортировки и хранения – 61 400 рублей и деятельность в области информации и связи – 59 628 рублей.

Стоит отметить, что сфера государственного управления, в составе который учитываются чиновники, в текущем рейтинге зарплат оказалась только на шестом месте. Среднемесячная заработная плата в указанной сфере составляет «всего» 59 411 рублей. В рейтинг также включены предприятия оптовой и розничной торговле – 52 280 рублей, сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром – 52 009 рублей, сфера здравоохранения и оказания социальных услуг – 47 447 рублей, сфера образования – 44 383 рубля, сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 44 156 рублей.

ИА “Орелград”