В Орле посадят 71000 цветов и 1500 деревьев

Об этом рассказали на «Спецавтобазе».

Информацию опубликовала пресс-служба администрации Орла. Муниципальное учреждение уже готовит рассаду для весенних посевов.

В этом году в областном центре планируется посадить ряд сортов виолы «виттрока», известной как «анютины глазки». Например, такие её разновидности как «задорные глазки», «болеро солнечный закат» и «болеро райский сад», «фризл сизл малина», «акварель гелато» и «всплеск воды», «рондо морская волна». Также в Орле высадят приморскую цинерарию.

В этом месяце «Спецавтобаза» должна была посадить 40 тысяч семян цинерарии и 31 тысячу семян виолы. Цветы распустятся в апреле и мае.

Также учреждение планирует высадить 1500 деревьев. В списке – липы, остролистные клёны, туи и рябины.

ИА «Орелград»