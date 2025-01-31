В Орле посадят 71000 цветов и 1500 деревьев

31.1.2025 | 17:09 Новости, Общество

Об этом рассказали на «Спецавтобазе».

Фото: vk.com/oreladm

Информацию опубликовала пресс-служба администрации Орла. Муниципальное учреждение уже готовит рассаду для весенних посевов.

В этом году в областном центре планируется посадить ряд сортов виолы «виттрока», известной как «анютины глазки». Например, такие её разновидности как «задорные глазки», «болеро солнечный закат» и «болеро райский сад», «фризл сизл малина», «акварель гелато» и «всплеск воды», «рондо морская волна». Также в Орле высадят приморскую цинерарию.

В этом месяце «Спецавтобаза» должна была посадить 40 тысяч семян цинерарии и 31 тысячу семян виолы. Цветы распустятся в апреле и мае.

Также учреждение планирует высадить 1500 деревьев. В списке – липы, остролистные клёны, туи и рябины.

ИА «Орелград»


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