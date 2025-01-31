Камеры отучили орловцев мусорить где попало

31.1.2025 | 15:15 ЖКХ, Новости

Администрация Орла рассказала о первых результатах эксперимента.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Речь идёт об установке камер видеонаблюдения в местах стихийных свалок. На данный момент в Орле они установлены всего на четырёх точках, хотя и во всех районах города. Это Техническая, 32, Городская, 45, Пушкина, 189, и Германо, 1.

Видеонаблюдение ведётся в круглосуточном режиме. Также у камер разместили соответствующие таблички.

Как рассказали в Управлении ЖКХ администрации Орла, мера возымела действие.

«В этом году ещё ни разу на этих точках не образовались свалки. Это, конечно, радует!» – поделились в управлении.

Впрочем, камеры контролируют не только нарушителей из числа жильцов и прохожих, но и компании, вывозящие мусор. Например, так можно проследить за соблюдением графика, установкой контейнеров после разгрузки, а также состоянием площадок (которые иногда страдают от техники мусороперевозчиков).

Практика установки камер будет продолжена, причём в каждом районе Орла. В первую очередь, городские власти намерены размещать их рядом с площадками, к которым без особых сложностей может подъезжать посторонняя автотехника. Недобросовестные орловцы свозят на такие точки строительный мусор и крупногабаритные отходы.

ИА «Орелград»


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