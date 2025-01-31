В Орле рекламу квартир признали ненадлежащей

В рекламе не были перечислены существенные для потребителя условия.

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу ЖК «Нова парк», которая распространялась на билбордах в Орле и Орловской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, жителям региона предлагалось приобрести квартиры с рассрочкой 0 процентов. Как указали антимонопольщики, ключевое словосочетание «Квартиры с рассрочкой 0%» на билбордах было указано крупным шрифтом, а также выделено с помощью ярких цветов.

«Вместе с тем, в рекламе не были перечислены существенные для потребителя условия акции по приобретению квартир по адресу: г. Орел, ул. Панчука, 85 с рассрочкой 0%, что могло бы ввести потенциальных покупателей в заблуждение, – говорят в ведомстве. – Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой акцией по приобретению жилья в рассрочку без процентов».

Орловское УФАС подчеркивает, что спорная реклама направлена на формирование у потребителей желания воспользоваться рекламируемым предложением. Существенной же, с точки зрения закона, является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей. В случае отсутствия части существенной информации, такая реклама признается ненадлежащей.

Впрочем, комиссия УФАС обратила внимание и на другие нюансы, которые тоже сочла нарушениями. Она установила, например, что адреса сайтов, где должна публиковаться проектная декларация, а также фирменное наименование застройщика в рекламе указаны мелким, по сравнению с основным текстом, шрифтом. Антимонопольщики сочли, что такой шрифт затрудняет прочтение рекламы широким кругом потребителей.

«Следовательно, указанные сведения следует считать фактически отсутствующими, что не допускается, – говорят в пресс-службе Орловского УФАС. – За нарушение требований закона о рекламе будет рассмотрен вопрос о привлечении рекламодателя и ряда рекламораспространителей к административной ответственности».

ИА «Орелград»