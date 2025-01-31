В Орле снова призвали к ответу «Домком»

31.1.2025 | 15:05 ЖКХ, Новости

Управляющая компания нарушила права жильцов на водоснабжение.

Фото: ИА «Орелград»

Проблема появилась в доме по переулку Дарвина, 5, в одной из квартир. Здесь произошёл прорыв сетей холодного водоснабжения. Из-за этого в квартире этажом выше пришлось перекрыть воду.

Однако управляющая компания ООО «Домком» не приняла оперативных мер, чтобы установить собственника квартиры, где произошло ЧП. Из-за этого права соседей сверху на получение данной услуги оказались нарушены.

К делу подключилась прокуратура. Надзорный орган провёл проверку и внёс директору управляющей компании представление.

В результате прокурорского вмешательства ООО «Домком» провело на инженерных сетях необходимые ремонтные работы. На данный момент проблема решена.

Напомним, «Домком» уже не в первый раз попадает в поле зрения орловских СМИ. В 2023-м году представитель Ростехнадзора упомянул эту УК в числе тех, что входят в отопительный сезон с затруднениями. А в 2021-м клиенты обвиняли «Домком» в длительных промедлениях с вывозом коммунальных отходов.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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