В Орле снова призвали к ответу «Домком»

Управляющая компания нарушила права жильцов на водоснабжение.

Проблема появилась в доме по переулку Дарвина, 5, в одной из квартир. Здесь произошёл прорыв сетей холодного водоснабжения. Из-за этого в квартире этажом выше пришлось перекрыть воду.

Однако управляющая компания ООО «Домком» не приняла оперативных мер, чтобы установить собственника квартиры, где произошло ЧП. Из-за этого права соседей сверху на получение данной услуги оказались нарушены.

К делу подключилась прокуратура. Надзорный орган провёл проверку и внёс директору управляющей компании представление.

В результате прокурорского вмешательства ООО «Домком» провело на инженерных сетях необходимые ремонтные работы. На данный момент проблема решена.

Напомним, «Домком» уже не в первый раз попадает в поле зрения орловских СМИ. В 2023-м году представитель Ростехнадзора упомянул эту УК в числе тех, что входят в отопительный сезон с затруднениями. А в 2021-м клиенты обвиняли «Домком» в длительных промедлениях с вывозом коммунальных отходов.

ИА «Орелград»