Многодетным орловцам удостоверения выдадут за 30 дней

В Орловской области утвержден стандарт выдачи удостоверений многодетным семьям.

Типовой административный регламент утвержден приказом Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Он устанавливает порядок оказания государственной услуги по выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи в Российской Федерации, в Орловской области, а также переоформлению удостоверений. Новый стандарт потребовался в связи с вступлением в силу указа президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и соответствующего указа губернатора.

Типовому регламенту должны следовать казенные учреждения, подведомственные департаменту соцзащиты. Заявителями являются семьи, которым присвоен статус многодетной. Удостоверение выдается при одновременном соблюдении следующих условий: наличие гражданства Российской Федерации у членов многодетной семьи; наличие места жительства на территории Орловской области у членов многодетной семьи; наличие в составе многодетной семьи не менее 3 детей в возрасте до 18 лет.

Допускается наличие ребенка в возрасте до 23 лет при условии: если он является учащимся, студентом или курсантом, осваивающим образовательную программу на территории РФ; если он проходит военную службу по призыву или участвует в специальной военной операции. При определении состава многодетной семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, в отношении которых отменены усыновление, прекращена опека или попечительство, прекращен договор о приемной семье.

Также не включаются дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; объявленные в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными); являющиеся дееспособными в полном объеме в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет (со дня вступления в брак); достигшие восемнадцатилетнего возраста и вступившие в брак.

Документов установлен максимальный срок предоставления государственной услуги. Исчисляется он со дня регистрации учреждением заявления и прилагаемых документов, поступивших при личном визите, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо посредством МФЦ. Максимальный срок составляет: при выдаче или отказе в выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, – 30 рабочих дней; при выдаче дубликата удостоверения – 15 рабочих дней; при переоформлении удостоверения – 20 рабочих дней, при исправления допущенных опечаток или ошибок в выданном ранее удостоверении – 13 рабочих дней.

ИА «Орелград»