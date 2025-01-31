Глава СКР потребовал разобраться с орловским бездорожьем

До Александра Бастрыкина довели информацию о проблемном объекте.

Это дорога, соединяющая районный центр Долгое с селом Вышнее Ольшаное. Других прямых путей между населёнными пунктами нет.

Однако дорога находится в плачевном состоянии. Причём речь идёт примерно о 15 километрах разбитого полотна.

«Движение общественного транспорта в населённый пункт прекращено из-за невозможности проезда, граждане вынуждены добираться до социально значимых объектов и больниц на такси, что для них финансово затруднительно. Обращения в местную администрацию результатов не принесли, нарушения до настоящего времени не устранены, ремонт дороги не проводится», – сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области, ссылаясь на видеосюжет, размещённый в комментариях к одной из записей в аккаунте Информационного центра СКР «Вконтакте».

На данный момент глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя орловского подразделения ведомства Андрею Чапанову доложить о ситуации с транспортной инфраструктурой в Должанском районе. Областное Управление СКР проводит процессуальную проверку. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»