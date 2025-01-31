В орловском АПК роботы вытесняют людей

Об этом на сессии облсовета рассказала представитель обладминистрации.

Ответ перед депутатами держала глава Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева.

«Сейчас современный трактор — у него мощность 480 лошадиных сил. Это значит, что теперь не 480 мужчин с плугом и лошадьми идут по полю, а едет один механизатор в этом тракторе. То же и производством сыров… Сейчас на заводе «Сыробогатов» 15 операторов работают, которые в автоматическом режиме контролируют производство продукции. Поэтому, если говорить про агропромышленный комплекс, тем более про глубокую переработку, то, в перспективе, естественно, это роботизация. Сейчас есть и беспилотные системы управления сельхозтехникой, есть робототехника, вместо доильных залов и ручной дойки», – поделилась чиновница.

Глава облсовета Леонид Музалевский попытался добиться от Суровцевой конкретного ответа на вопрос — как обстоит дело с новыми рабочими местами в АПК? Однако конкретных цифр так и не прозвучало. Более того, ответ чиновницы оказался противоречивым.

«Новые рабочие места будут появляться в рамках реализации новых инвестиционных проектов», – пообещала она. Однако затем продолжила первоначальную идею: «Чем более современное производство, тем меньше там будет задействовано людей. Потому что это роботизация, цифровизация, это мировая тенденция».

ИА «Орелград»