В «Спасском-Лутовиново» открылась выставка художников-классиков

Жители Орловской области могут увидеть работы Репина, Васнецова, Маковского и других.

Выставка называется «Невидимые нити». Её цель — показать орловцам взаимосвязь христианских и исторических сюжетов в творчестве русских художников.

На ней представлены работы знаменитых авторов рубежа 19-го и 20-го веков — в том числе, Репина, Васнецова, Маковского, Нестерова, Билибина. Это полноценные живописные полотна, рисунки, этюды, эскизы и наброски (в том числе, к известным картинам).

«Время, в которое они создавались, было наполнено предчувствием великих перемен, социальных и экономических потрясений», – отмечают в пресс-службе тургеневского музея-заповедника.

Работы, из которых составлена экспозиция, принадлежат столичному меценату Андрею Конькову. Ранее он передал «Спасскому» 37 подлинных писем Тургенева.

Выставка будет работать до 30 марта.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»