На Орловщине начали выпускать сувенирных зубров

3.2.2025 | 13:33 Культура, Новости, Общество

Ранее на их отсутствие жаловался орловский губернатор.

Фото: vestiorel.ru

Напомним, тема всплыла на одном из совещаний в январе. Андрей Клычков рассказал, что пытался найти сувенир в виде зубра сначала на новогодней ярмарке, а потом на вокзале. Однако «встретил» только лягушек.

Замечания губернатора услышали в Ливнах, в местной «Избе народного творчества». Так называется проект по возрождению традиционных ремёсел, запущенный бизнесменом Сергеем Клушиным. Вскоре после этого он ушёл из жизни.

«Изба» уже выпустила первые такие сувениры. Как сообщают «Вести-Орёл», это игрушки, изготовленные с использованием шерсти. На один сувенир уходит до 100 граммов.

Также здесь осваивают изготовление деревянных подставок для телефона с соответствующей гравировкой.

Фото: vestiorel.ru

ИА «Орелград»


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