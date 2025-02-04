В Орле опилили деревья для «Судбищенской битвы»

На стройплощадке мемориального комплекса побывал орловский губернатор.

Андрей Клычков посетил территорию сегодня. Как сообщает его пресс-служба, на данный момент к грандиозному строительству уже делаются первые шаги. Подрядчик приступил к демонтажу плитки на месте слияния Оки и Орлика.

Также произведена полная опиловка 45 деревьев. Уточняется, что это было предусмотрено проектом.

Работы выполняет ООО «Уваровская ПМК-22». Напомним, эта компания «доводила до ума» Красный мост, а также ремонтировала Колхозный.

«Срок сдачи объекта – июль 2026 года», – напомнили в пресс-службе.

В областном центре «Судбищенская битва» будет включать комплекс в честь 400-летия Орла (стела на стрелке), расположенный по соседству парк «Орловская крепость», территорию у памятника Грозному и сквер у Богоявленского собора. Также планируется создание отдельного туристического объекта в Новодеревеньковском районе, на месте битвы.

ИА «Орелград»