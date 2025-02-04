В Орле из сквера Танкистов убрали табличку с ошибкой

Ранее её заметили СМИ и соцсети.

Это произошло на минувшей неделе. На табличке указывалось, что в сквере находится «братская могила воинам-танкистам».

Тут же значилось, что ответственным за объект является «Объединённый муниципальный заказчик» Орла.

Как сообщает группа «Город Орёл | Орловчане ВК», сейчас табличка убрана. Пока что её не заменили.

В комментариях многие пользователи интересуются, за чей счёт будут исправлять подобные ошибки и понесёт ли кто-то из официальных лиц ответственность за эту безграмотность.

ИА «Орелград»