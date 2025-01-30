В Орле установили табличку с сомнительной надписью

30.1.2025 | 11:51 История, Новости, Общество

Объект появился в сквере Танкистов.

Фото: vk.com/interesting_orel

На табличке указано, что в сквере находится «братская могила воинам-танкистам». Видимо, человек, составлявший текст, поставил знак равенства между захоронением и памятником.

Фотография опубликована в сообществе «Интересный город Орел | Орловчане!» «ВКонтакте».

На этой же табличке указано, что отвечать за благоустройство и содержание данного объекта должен «Объединённый муниципальный заказчик» Орла. Видимо, «ОМЗ» и придётся исправлять данную ошибку.

ИА «Орелград»


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