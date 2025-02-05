На Орловщине выявили 17 свалок ТБО на сельхозземлях

Таковы итоги 2024-го года.

О них рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как пояснили в ведомстве, 15 свалок ликвидировали. Кроме того, соответствующую информацию довели до СМИ, областных и муниципальных чиновников, а также до прокуратуры.

Известно, что всего с 2017 года в Орловской и Курской областях выявили 162 случая захламления земель сельскохозяйственного назначения. На настоящий момент ликвидировано 144 такие свалки (на общей площади 238,8 гектара).

Также по выявленным фактам вынесено 110 постановлений о наложении административных штрафов (на общую сумму 7,2 миллиона рублей).

ИА «Орелград»